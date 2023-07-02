المفتي قبلان: خيمتا المقاومة عطلتا ترسانة تل أبيب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رأى المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، في بيان له، أن "الحل واضح: حوار وتلاق وتسوية وطنية وليس بعدد الأصوات، والتهويل تهويل على لبنان، والمسؤول عن تعطيل البلد من يعطل الحوار لا من يدعو إليه ويصر على الشراكة الوطنية والمرجعية الميثاقية، ومن قدم الغالي والنفيس لتحرير لبنان يبذل الغالي والنفيس الآن لإنقاذ رأس الدولة ومشروعها الوطني، والمشكلة برؤساء التعطيل لا بدعاة التسوية والحوار".

ولفت الشيخ قبلان إلى أن "أزمة البلد لا تنتظر، وحرام ترك لبنان للمزاد الدولي لأن العالم لا يفهم إلا منطق القوة والفرض، واليوم قوتنا الوطنية ادهشت العالم لدرجة أن خيمتين للمقاومة على الحدود عطلت كل ترسانة تل أبيب ودفعتها لتوسل أكبر قوى العالم علها تزيل خيمتي المقاومة فلم ينفعها ذلك وسط ترسانة صهيونية مذعورة وعظمة سيادية لبنانية لا نهاية لها، فقط لأن وراء هاتين الخيمتين مقاومة إذا أرادت أن تزيل الجبال لأزالتها، واليوم نحن أقوياء جدا ولا نحتاج إلا إلى تسوية رئاسية تنعش روح التضامن الوطني".



وتوجه بالنصيحة قائلا "نصيحة من القلب: خذوا بمشورة الرئيس نبيه بري فإنه يملك من المخارج ما ينقذ به موقع الرئاسة ومصالح لبنان".

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