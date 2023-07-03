مهرجان حواء السينمائي الدولي الاول في طهران تنطلق بمشارکة 23 دولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم الاعلان عن اسماء الدول المشاركة في مهرجان حواء السينمائي الدولي الاول في طهران الذي يشمل الافلام الروائية والقصيرة والوثائقية.

وقد اعلنت الامانة العامة المنظمة لمهرجان حواء السينمائي الدولي الاول وعشية انطلاقه مهرجان عن مشاركة 23 دولة وحضور ضيوف من 14 دولة في هذا المهرجان.

وقد تم ارسال 350 عملا سينمائيا للمشاركة في مهرجان حواء السينمائي الدولي الاول عن فئة الافلام السينمائية الروائية والقصيرة والوثائقية .

وتشارك في هذا المهرجان دول مثل إيطاليا ، أيرلندا ، قيرغيزستان ، بلجيكا ، الصين ، تايوان ، لبنان ، الهند ، الأرجنتين ، تركيا ، سوريا ، مقدونيا ، روسيا ، صربيا ، الدنمارك ، المجر ، أرمينيا ، ليتوانيا ، النمسا ، إسبانيا و طاجيكستان.

وسيحضر هذه المهرجان السينمائي مجموعة ضيوف دوليين من صانعي الأفلام والمنتجين والشخصيات الثقافية والفنية من 14 دولة مثل قيرغيزستان ، لبنان ، أرمينيا ، العراق ، سويسرا ، البوسنة والهرسك ، بنغلاديش ، طاجيكستان ، الصين ، منغوليا ، إيطاليا ، كازاخستان ، روسيا والهند .

مهرجان حواء السينمائي الدولي الأول تنظمه مؤسسة جائزة جوهرشاد الدولية وتحت إشراف مهدية السادات منتجة الأفلام القصيرة والوثائقية والمسلسلات التلفزيونية ومديرة مركز "ديما للفنون-ميديا هاوس".

وستقام فعاليات هذه المهرجان في الفترة من 7 إلى 14 تموز /يوليو 2023 في طهران.

يركز هذا المهرجان على موضوع المرأة والأسرة في جدول أعماله ويتابع أنشطته بالتعاون مع مختلف المراكز والمنظمات الثقافية.

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