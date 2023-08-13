اقبال كبير على مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت الأمانه العامة لمهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة في دورتها الأربعين، بعد انتهاء فترة التسجيل، عن تلقي 7216 طلبا للمشاركة فيه من 131 دولة.

وتأتي في صدارة قائمة هذه الطلبات، دولة إسبانيا في المرتبة الأولى بـ 913 فيلمًا، تليها الهند بـ553 فيلمًا، ثم فرنسا بـ 494 فيلمًا.

وبعد هذه الدول، تأتي دول الولايات المتحدة والصين وإيطاليا والبرازيل وروسيا وبريطانيا وتركيا وألمانيا وكوريا الجنوبية والمكسيك وكندا وبولندا والأرجنتين على التوالي.

ومن بين 7216 فيلمًا يشارك المهرجان، تم تقديم 3390 فيلمًا خياليًا ، و 1112 فيلمًا تجريبيًا، و 1068 فيلمًا وثائقيًا، و 936 فيلمًا متحركًا.

وفي الوقت نفسه، تم قبول 445 طلبًا للمنافسة في قسم "جائزة الباحثين عن الحقيقة" و 265 مشاركة في قسم "جائزة طريق الحرير" ويصبح الفائز بالجائزة الكبرى مؤهلاً للحصول على جوائز الأوسكار.

أقيم مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة لمدة 40 عامًا متتالية في إيران، من قبل جمعية السينما الشبابية الإيرانية - واحدة من أشهر مدارس السينما وإنتاج الأفلام القصيرة في إيران- حيث أنتجت مئات الأفلام القصيرة كل عام وفازت بمئات الجوائز من مهرجانات أفلام دولية مرموقة وبارزة في العقود الأربعة الماضية.

من المقرر أن تقام النسخة الأخيرة من مهرجان طهران الدولي للفيلم القصير في الفترة من 11 إلى 16أكتوبر المقبل.

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