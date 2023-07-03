منطقة الدفاع الجوي الغربية التابعة للجيش لعبت دوراً مهماً في قوة الردع لبلدنا منذ الحرب المفروضة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قيّم العميد علي رضا صباحي فرد أثناء زيارته لمنطقة الدفاع الجوي غربي البلاد، القوة القتالية والدفاعية في هذه المنطقة.

واكد العميد صباحي فرد في لقاء مع القادة والأركان العملياتية والفنية لهذه المنطقة، أن منطقة الدفاع الجوي الغربية التابعة للجيش لعبت دوراً مهماً للغاية في قوة الردع لبلدنا منذ الحرب المفروضة.

واضاف العميد صباحي فرد ان الوحدات العملياتية الحساسة والاستراتيجية المزودة بأسلحة التكنولوجيا المتقدمة الأصلية على جدول الأعمال الجاد لهذه القوة من أجل تحسين القوة القتالية للدفاع.

وذكر أن القوة الدفاعية في غرب البلاد تلعب دوراً هاماً واستراتيجياً وحساساً في أمن البلاد إلى جانب المجالات الدفاعية الأخرى، مضيفا: ان منطقة الدفاع الجوي غربي البلاد أضاءت بشكل مشرق للغاية في تغيير المنطقة والمعادلات العسكرية خلال الحرب المفروضة.

وفي النهاية، أشار قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الى تعزيز الإنجازات والقدرة الدفاعية في الإنتاج والمعدات المحلية وتعزيز مراقبة السماء الغربية للبلاد ضد الدخول غير المصرح به لأي طائر.

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