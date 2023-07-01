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٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٢:٢٦ م

سفير إيران لدى الصين يلتقي بالأمين العام لمنظمة شنغهاي

سفير إيران لدى الصين يلتقي بالأمين العام لمنظمة شنغهاي

أعلن السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الصين حسن بختيار، عن اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، وتبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون الاقتصادي مع ثماني دول أعضاء في المنظمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب حسن بختيار على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي، يوم أمس، في الاجتماع الرسمي الأول وعشية قمة منظمة شنغهاي للتعاون والإعلان الرسمي عن عضوية إيران الكاملة، التقيت الأمين العام للمنظمة السيد تشانغ مينغ.

ونوقش في هذا الاجتماع مشاركة إيران النشطة في التنظيم وتعزيز التعاون الاقتصادي مع ثماني دول أعضاء، بما في ذلك الصين.

وتجدر الإشارة إلى أن عضوية إيران الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون سيتم الإعلان عنها رسميًا في الاجتماع القادم لهذه المنظمة، واعتبارًا من 4 يوليو، ستتمتع الجمهورية الإسلامية الايرانية بجميع الحقوق المتعلقة بالدول الأعضاء في المنظمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1934556

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