  1. إيران
  2. السياسة
٠٢‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٨:٢١ ص

سفير إيران الجديد في السويد يلتقي مع أمير عبداللهيان عشية المغادرة إلى البعثة

سفير إيران الجديد في السويد يلتقي مع أمير عبداللهيان عشية المغادرة إلى البعثة

التقى السفير الجديد لبلدنا في السويد حجة اله فغاني، عشية مغادرته إلى مكان البعثة، بوزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان وقدم تقريراً عن آخر حالة مهمته والخطط المنشودة لدفع العلاقات مع السويد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى حجة اله فغاني، السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في السويد، عشية مغادرته البعثة ، بوزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان، وقدم تقريراً عن آخر التطورات لوضع مهمته والخطط المنشودة لتعزيز العلاقات مع السويد.

وفي هذا الاجتماع، أكد أمير عبد اللهيان، في اشارة إلى التاريخ القديم للعلاقات بين إيران وأوروبا والتفاعلات التي امتدت 400 عام بين بلادنا والسويد، على ضرورة إدارة العلاقات وإعداد المنصات المناسبة لتعزيز العلاقات مع هذا البلد في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشغل حجة اله فغاني مناصب سفير جمهورية طاجيكستان وتبليسي وبروكسل، وكذلك نائب ورئيس دائرة المؤسسات الأوروبية، ورئيس مكتب أفغانستان .

/انتهى/

رمز الخبر 1934577

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات