شي جين بينغ: يجب أن تواجه منظمة شنغهاي للتعاون العقوبات أحادية الجانب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، بأن منظمة شنغهاي للتعاون يجب أن تواجه العقوبات أحادية الجانب وتعزز المساواة في الوصول إلى التنمية لجميع شعوب العالم.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون: "أرى أنه من المناسب زيادة حصة التسويات بالعملات الوطنية داخل المنظمة".

وأشار شي جين بينغ إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون يجب أن تقاوم الثورات الملونة وتدخل القوى الخارجية في شؤون دول المنطقة. ويجب على دول المنظمة مقاومة العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب.

كما دعا شي جين بينغ إلى مقاومة الهيمنة وسياسة القوة.

المصدر: تاس