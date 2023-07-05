أميرعبداللهيان يعرب عن أمله في تقدم مشروع ميناء تشابهار والممر بين الشمال والجنوب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى نائب الشؤون الدولية لمستشار الأمن القومي لرئيس وزراء الهند، فيكرام ميسري، مساء الامس الثلاثاء، مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي هذا الاجتماع ، قدر حسين أميرعبد اللهيان دعم الهند لعضوية إيران الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون، مؤكدا على اهمية الاستفادة من طاقات هذه المنظمة لتطوير التعاون الاقتصادي الثنائي.

ووصف وزير الخارجية الإيراني المشروع الاستراتيجي لميناء تشابهار بالمهم، مشيرا إلى التاريخ الثري والمميز للتعاون الودي المشترك بين إيران والهند، قائلا: "إن الجمهورية الإسلامية ليس لديها قيود على توسيع العلاقات مع الهند".

وأعرب أميرعبداللهيان عن أمله في أن يبدأ فصل جديد من التعاون في النهوض بمشروع ميناء تشابهار والممر بين الشمال والجنوب.

كما أعرب وزير الخارجية عن تقديره لعقد اجتماع القادة الناجح في شنغهاي برئاسة رئيس الوزراء الهندي، وأبلغ تحيات رئيس جمهورية إيران، السيد ابراهيم رئيسي إلى رئيس وزراء الهند، معتبرا الاجتماعات والمشاورات المستمرة للزعماء مهما لدفع التعاون الثنائي.

كما هنأ فيكرام ميسري، بدوره في هذا الاجتماع، الجمهورية الإسلامية على عضويتها في منظمة شنغهاي، مؤكد على ان انضمام إيران إلى هذه المنظمة يخلق فرص جديدة لتوسيع التعاون بين بلدين.

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