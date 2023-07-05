وزير الخارجية الإيراني يلتقي بالرئيس الآذربيجاني في باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى أمیر عبداللهیان مع إلهام علييف علی هامش اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز في العاصمة الآذربيجانية "باكو" وناقش معه تعزيز العلاقات بين الجانبين والقضايا الإقليمية.

وانطلق اجتماع حركة عدم الانحياز الیوم الأربعاء ویستمر حتى غدا الخميس بحضور وزراء الخارجية وممثلي رؤساء الدول الأعضاء تحت عنوان "حركة عدم الانحياز ، متحدة وحازمة في مواجهة التحديات الناشئة" في مركز باكو للمؤتمرات.

ومن المقرر أن يلتقي أمیر عبداللهیان بعض نظرائه ونواب وزراء الخارجية من مختلف الدول بما فيها فلسطين وسوريا وأوزبكستان وأوغندا وتركيا والصومال وبنغلاديش وبوركينا فاسو وإثيوبيا وإندونيسيا وتونس وجنوب إفريقيا والهندکما سیلتقي نظيره الاذربيجاني جيحون بايراموف علی هامش الاجتماع.

ويعد اجتماع حركة عدم الانحياز أكبر منتدى عالمي بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة ولها أهمية دولية خاصة.

وسيتم في هذا الاجتماع مناقشة وتبادل وجهات النظر حول بعض القضايا الإقليمية والدولية.

ویذکر أن حركة عدم الانحياز، هي منظمة دولية تضم 120 عضوا من الدول النامية، تاسست إبان الحرب الباردة، وقامت فكرتها على أساس عدم الانحياز لأي من المعسكرين الغربي، بزعامة الولايات المتحدة الأميركية، والشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي (سابقا)، وتهدف حاليا إلى إنشاء تيار محايد وغير منحاز للسياسة الدولية للقوى العظمى في العالم.

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