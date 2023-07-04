أمير عبداللهيان: عضوية إيران في منظمة شنغهاي تعتبر خطوة مهمة في اتباع سياسة خارجية شاملة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب حسين أمير اللهيان على صفحته عبر موقع تويتر: الدبلوماسية النشطة للحكومة الثالثة عشرة سجلت إنجازاً جديداً لأمة إيران العظيمة.

وتابع: إن العضوية الكاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في منظمة شنغهاي للتعاون هي خطوة مهمة في اتباع سياسة خارجية شاملة، وتعزيز سياسة الجوار والتطلع نحو آسيا. بصفتنا العضو التاسع في منظمة شنغهاي للتعاون، فإننا نسعى جاهدين لتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف والاستفادة من فوائده الكاملة.

وقال وزير الخارجية الايراني ان تعددية الأطراف هي الاستراتيجية الأساسية للدول الرائدة في تطوير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي. إن الجهد المشترك للحكومة والبرلمان في الموافقة على وثائق شنغهاي المختلفة هو سبب الامتنان للجميع.

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