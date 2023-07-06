امير عبد اللهيان يلتقي نظيره السوداني في باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى وزير الخارجية "حسين امير عبد اللهيان" نظيره السوداني "علي الصادق علي" وتباحثا حول اخر التطورات وذلك بعد 7 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقد التقى حسين أميرعبد اللهيان نظيره السوداني "علي الصادق علي" اليوم الخميس 6 تموز/يوليو هامش اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في قاعة المؤتمرات في باكو وتباحثا حول اخر التطورات .

وخلال هذه اللقاء الذي جاء بعد 7 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تم التأكيد على حل بعض سوء التفاهم بين البلدين وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران والخرطوم.

وكان أمير عبد اللهيان قد التقى ايضا على هامش هذه القمة التقى وزراء خارجية الكويت وماليزيا وسوريا والعراق وتباحثوا في اخر التطورات.

يذكر ان اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز بدأ البارحة الاربعاء في باكو، بكلمة الافتتاح للرئيس الاذربيجاني "الهام عليوف"، وتحت شعار "حركة عدم الانحياز..متحدة وصامدة في مواجهة التحديات الجديدة".

وينهي هذا الاجتماع أعماله بعد ظهر اليوم الخميس بإصدار البيان الختامي له ومراجعة الموافقة على الوثيقة النهائية للاجتماع.

وانعقد المؤتمر الأول لحركة عدم الانحياز في بلغراد عام 1961، وحضره ممثلو 25 دولة، ثم توالى عقد المؤتمرات حتى المؤتمر الأخير بطهران في أغسطس 2012. ووصل عدد الأعضاء في الحركة عام 2011 إلى 118 دولة، وفريق رقابة مكون من 18 دولة و10 منظمات.

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