أمير عبداللهيان يلتقي نظيره الكويتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبداللهيان، بنظيره الكويتي، سالم عبدالله الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع عدم الانحياز لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز في جمهورية أذربيجان.

وكانت العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية من أهم القضايا الرئيسية التي بحثها وزيرا الخارجية في هذا اللقاء.

وفي هذا اللقاء، أكد أمير عبداللهيان على أولوية سياسة الجوار للجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتبر دول الخليج الفارسي من أهم المناطق الجغرافية لهذه السياسة، مؤكدا على تعزيز التعاون الثنائي.

وبدوره أكد وزير خارجية الكويت سالم عبدالله الجابر الصباح على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وكان وزير الخارجية الإيراني، قد التقى صباح اليوم الأربعاء، وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز في باكو.

كما التقى وزير الخارجية الإيراني، نظرائه الفلسطيني والتركي والسوداني على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز في باكو.

وانطلق صباح اليوم اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في باكو بجمهورية أذربيجان تحت عنوان "حركة عدم الانحياز ؛ متحدة وثابتة في مواجهة التحديات الناشئة".

ويترأس حسين أمير عبداللهيان الوفد الإيراني في هذا الاجتماع.

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