استشهد أحد كوادر قوى الامن الداخلي خلال اعتداء إرهابي في جنوب شرق ایران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعلن مهدي شمس آبادي المدعي العام في في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان عن استشهاد احد افراد قوى الامن الداخلي خلال اشتباك مع عصابة مسلحة هاجم مركة الشرطة الـ 16 في زاهدان.

وقال مهدي شمس آبادي اليوم السبت: إن عددًا من المسلحين هاجموا صباح اليوم السبت أحد مراكز الشرطة في مدينة زاهدان ولا يزال الاشتباك مع المسلحين مستمر.

واضاف: في هذا الاشتباک استشهد أحد كوادر قوى الامن الداخلي.

وهاجم عدد من المسلحين، صباح اليوم السبت8 تموز/يوليو ، مركز شرطة الـ 16 في مدينة زاهدان جنوب شرق ايران.

وبحسب مصادر مطلعة، كان هؤلاء الأشخاص یحملون أحزمة ناسفة.

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