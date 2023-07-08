الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) يلتقي النخب الدينية الباكستانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان التقى الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) آية الله رضا رمضاني بالنخب الدينية والزعماء الدينيين الباكستانيين في إسلام آباد وناقش موضوع الوحدة الإسلامية والتعاون البحثي بين المراكز العلمية والدينية في إيران وباكستان.

وزار آية الله رمضاني والوفد المرافق إسلام آباد العاصمة الباكستانية في زيارة تستغرق 3 أيام استكمالاً لزيارة وفد المجمع العالمي لأهل البيت (ع) إلى مدينتي كراتشي ولاهور بحيث عقد الوفد الايراني سلسلة لقاءات مع النخب الدينية وكبار العلماء في باكستان.

وقد التقى آية الله رمضاني مع رئيس المجلس الأيديولوجي الباكستاني "قبلة صادق اياز" في السفارة الإيرانية في إسلام أباد بحضور المستشار الثقافي لسفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية "احسان خزاعي" ومجموعة من الشخصيات الباكستانية.

وخلال هذا اللقاء ناقش الطرفان آخر المستجدات في العالم الإسلامي والقدرات المتعلقة بالتعاون الثنائي بين المؤسسات العلمية والبحثية والدينية في إيران وباكستان.

وفي معرض تقديره لدور النخب الدينية والزعماء الدينيين في باكستان في تعزيز أجواء الوحدة والنزاهة ضد المؤامرات المعادية للإسلام، اوضح الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) بأن الدول الإسلامية في المنطقة، بما في ذلك إيران وباكستان كدولتين مهمتين ومؤثرتين في المنطقة والعالم الإسلامي، تلعب دورا رائدا في الدفاع عن الإسلام ومقدسات المسلمين.

وخلال هذه الزيارة، التقى وفد المجمع العالمي لأهل البيت (ع) سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية "رضا أميري مقدم" و عدد من الشخصيات الباكستانية الأخرى بما في ذلك زعيم حزب الحركة الإسلامية العلامة سيد ساجد علي نقوي، و رئيس جامعة الكوثرالدينية في اسلام اباد العلامة الشيخ محسن علي نجفي.

وعلى ضوء هذه اللقاءات، لفت اية الله رمضاني الى ضرورة إدخال مفهوم مدرسة أهل البيت (ع) بما تحتويه من قيم ومبادىء انسانية للمجتمع البشري المعاصر الذي هو بأمس الحاجة لها، وفي نفس الوقت يجب أن نكون متيقظين لحرب الدعاية وروايات وعرض الحقائق رأسا على عقب في مختلف المجالات.

وتابع مؤكدا على أن الوقت الحالي هو أفضل وقت لتقديم مدرسة أهل البيت (ع) للمجتمع الدولي، مشيرا الى يجب تحديث المدارس الدينية والمراكز التي تروج لتعاليم أئمة الاطهار حتى لا تؤثر الهجمات عليهم.

ومن المقرر ان يعقد اليوم مؤتمر بعنوان "غدير إلى عاشوراء" بحضور أمين عام المجمع العالمي لأهل البيت (ع) وعلماء وقادة الشيعة في باكستان في المركز الإسلامي لجامعة الامام الصادق (ع) في إسلام أباد.

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