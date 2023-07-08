مقتل جمیع عناصر الهجوم الإرهابي المسلح على مركز الشرطة في زاهدان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مقر القدس التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الاسلامي الإيراني في بيان لها عن فشل هجوم الإرهابيين المسلحين على مركز الشرطة الـ 16 في مدينة زاهدان جنوب شرق ايران والذي ادى إلى مقتل الارهابيين جميعا.

واعلنت ادارة العلاقات العامة والاعلام في قاعدة القدس التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الاسلامي الإيراني ، هاجم فريق مسلح من 4 اعضاء صباح اليوم السبت 8 تموز/يوليو مركز الشرطة الـ 16 في مدينة زاهدان جنوب شرق ايران.

وقد اشتبكت قوات الامن الداخلي الايراني مع هذا الفريق الارهابي الذي كان يخطط لدخول مركز شرطة زاهدان الـ16 وواجه مقاومة شرسة من قبل ضباط الشرطة مما ادى الى استشهاد اثنین من قوات الامن الداخلي الايراني ومقتل كافة عناصر هذا الفريق وفشل هذا العمل الارهابي الجبان والأعمى.

/انتهی/