تأكيد إيراني اوزبكي على تعزيز التعاون بين البلدين

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرضت نائبة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لشؤون المراة والاسرة انسية خزعلي، ورئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي تنزيلا نارباييفا، اليوم الاحد خلال لقاىهما في طشقند، الجوانب ذات الأولوية للتعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز العلاقات البرلمانية، والمشاركة في إطار المنظمات الدولية.

وفي هذا الاجتماع ، تم التأكيد على العلاقات التاريخية العميقة بين الشعبين في إطار التقاليد والقيم المعنوية المماثلة، وجرت الاشارة الى ان تنمية التعاون بين البلدين شهدت وتيرة متسارعة خلال الاعوام الاخيرة في ظل ارادة وعزم قادة البلدين، كما وصلت العلاقات البرلمانية إلى مستوى جديد. وفي هذا السياق ، جرى التاكيد على دور البرلمانين في متابعة التنفيذ العملي للاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى.

وأكدت نائبة رئيس الجمهورية الاسلامية على تكثيف الزيارات المتبادلة لممثلي البرلمانين والحكومتين ورجال الأعمال في البلدين ، واعربت عن ثقتها في أن التنفيذ الكامل للوثائق الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات سيؤتي ثماره بالتأكيد في المستقبل.

واشارت خزعلي الى ان الوفد الايراني لمس مسالة سرعة تنفيذ الإصلاحات في أوزبكستان وقالت: هنالك وثائق قانونية داعمة لحقوق المرأة قيد الاكمال في اوزبكستان بما يعزز دورها ومكانتها في المجتمع وهو بالتأكيد امر جدير بالاشادة، كما ان إيران تنفذ العديد من البرامج والإجراءات في هذا الصدد. ومن هذا المنطلق ، فإن البلدين مهتمان بتبادل الخبرات وإقامة تعاون مشترك.

وفي ختام هذا الاجتماع ، تم التوصل إلى اتفاق حول تعزيز التعاون في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولوية.

وكانت جمهورية إيران الإسلامية قد اعترفت باستقلال أوزبكستان في 25 كانون الثاني /ديسمبر 1991 ، وأقيمت العلاقات السياسية بين البلدين في 10 ايار /مايو 1992.