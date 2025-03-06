القواسم التاريخية المشتركة بين إيران وأوزبكستان تمهد الطريق للتنمية المشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية والتعاون الإقليمي، علي نجفي، اكد خلال لقاءه مع سفير أوزبكستان في إيران فريد الدين نصريوف، على توفير الآليات اللازمة لزيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل العلاقات الاقتصادية بين إيران وأوزبكستان.

وفي هذا اللقاء أكد الجانبان على القواسم التاريخية والثقافية المشتركة بين البلدين معتبرين ذلك منصة مناسبة لتوسيع التعاون الثنائي

وكان التخطيط لعقد لقاءات بين المسؤولين من البلدين وعقد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة من القضايا الأخرى التي طرحت في الاجتماع كخطوات فعالة نحو تعزيز العلاقات الثنائية.

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