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٠٩‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٨:٣٨ م

حرس الثورة يعلن القبض على مجرمين تسببو باستشهاد اثنين من افراد مخابراته في كرمنشاه

حرس الثورة يعلن القبض على مجرمين تسببو باستشهاد اثنين من افراد مخابراته في كرمنشاه

أعلن حرس الثورة الإسلامية، الیوم الاحد، عن اعتقال المتورطين في واقعة استشهاد اثنين من القوات المنتسبة الى مخابرات الحرس بمحافظة كرمانشاه (غرب ايران).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في البیان الصادر عن الحرس الثوري اليوم، ان جهاز استخبارات الحرس الثوري تمكن بالتعاون مع وزارة الامن، من القبض على العنصر الرئيسي في واقعة استشهاد اثنين من المنتسبين الى استخبارات الحرس، الشهيدان "سجاد أميري" و"مهدي شاه ملكي"، وشبكة تضم المتعاونين الرئيسيين معه في محافظات أذربيجان الغربية (شمال غربي البلاد) وكرمانشاه والبرز (شمال العاصمة) وطهران.

ولفت هذا البیان، الى القبض على المتهم الرئيسي في هذه الجريمة بعد اختفائه لفترة من الزمن، خلال عملية استخباراتية في منطقة "قطور" بمحافظة أذربيجان الغربية، وذلك قبل مغادرته البلاد بصورة غير قانونية.

/انتهی/

رمز الخبر 1934832

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