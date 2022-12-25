حرس الثورة يعلن اعتقال أعضاء شبكة مثيري شغب على صلة ببريطانيا في محافظة كرمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مقر ثار الله التابع لحرس الثورة الإيراني في محافظة كرمان، أعلن اليوم عن اعتقال 7 أشخاص من أعضاء شبكة "زاغروس" على صلة ببريطانيا.

وأضاف مقر ثار الله التابع لحرس الثورة أن الشبكة كانت تقوم بتنفيذ مخططات ومؤامرات خلال أحداث الشغب الأخيرة في البلاد.

وأشار مقر ثار الله إلى أن من بين العناصر المعتقلين، أشخاص مزدوجو الجنسية كانوا يحاولون الفرار من البلاد ، لكن قبل أي تحرك تم القبض عليهم من قبل استخبارات الحرس الثوري في محافظة كرمان.

وتقوم استخبارات الحرس الثوري الإيراني بتحديد ومتابعة العناصر الداخلية والخارجية الأخرى لهذه الشبكة، وسيتم نشر التفاصيل في وقت لاحقًا.

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