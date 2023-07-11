مسؤول عن السفارة الافغانية في طهران: علاقاتنا مع ايران قائمة على الاحترام المتبادل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان كلام هذا المسؤول في طالبان جاء خلال لقائه مع المساعد الثاني لرئيس وزراء طالبان "عبدالسلام حنفي" ، كما اشار حقاني خلال هذا اللقاء الى ضرورة البدء باصدار شهادات الجنسية الالكترونية وتسهيل شؤون اللاجئين، ودعا قيادة طالبان الى بذل الاهتمام بهذه القضية ومثل هذه الاجراءات ".

ومن جهته قال النائب الثاني لرئيس وزراء طالبان في هذا اللقاء ان طالبان تريد ايجاد علاقات مبنية على الاحترام والتعامل المتبادل مع دول الجوار والدول الاقليمية وخارج الاقليم، ويجب على مكاتب التمثيل السياسية ان تعمل في هذا الاتجاه ايضا.

كما تطرق هذان المسؤولان في طالبان خلال هذا اللقاء الى قضية اللاجئين الافغانيين في ايران والعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين افغانستان وايران.

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