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١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١١:٣٩ ص

برلماني عراقي: مقايضة توريد الغاز الإيراني ستكسر القيود الامريكية

برلماني عراقي: مقايضة توريد الغاز الإيراني ستكسر القيود الامريكية

اعتبر عضو مجلس النواب العراقي السابق، وائل عبد اللطيف، مقايضة توريد الغاز الإيراني مقابل النفط الأسود الى العراق، أنها خطوة بالاتجاه الصحيح، مؤكداً ان هذه الاتفاقية ستكسر قيود الولايات المتحدة الامريكية المفروضة على ارسال الأموال الى الجانب الإيراني. 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي تصريح لوكالة "المعلومة"، اعتبر المسؤول العراقي مسألة الحصول على الموافقة قبل ارسال الأموال الى ايران دائما ما تتسبب في ازمة الكهرباء في اوقات الذروة الصيفية"، مشيرا الى ان "الاستفادة ستكون كبيرة جداً بالنسبة للعراق لان النفط الأسود العراقي يصدر بمخلفات كبيرة نتيجة عمل المصافي القديمة داخل البلد".

وأضاف، ان "عملية توريد الغاز مقابل النفط الى العراق ستنهي ازمة رسال الأموال بالدولار الامريكي"، لافتا الى ان "الاتفاق سيعمل على كسر قيود الولايات المتحدة الامريكية بعدم ارسال الأموال الى الجانب الإيراني".

وأردف البرلماني العراقي السابق: ان "الحكومة يجب ان تطور المحطات العراقية وعدم الاكتفاء بهذه الاتفاقية التي لا تعتبر الحل الجذري لازمة الكهرباء المستمرة في العراق من منذ 2003 ولغاية الان".

وكانت عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية سهيلة السلطاني قد اكدت أن "مدة العقد المعلنة هي شهرين أي لغاية انتهاء ازمة نقص الغاز بوقت الذروة لتشغيل منظومة الطاقة في المحطات العراقية، مشيرا الى ان المضي بالمقايضة مع ايران هي افضل الحلول للخروج من ازمة الكهرباء في هذه الفترة، بالنظر الى العقوبات المفروضة على ايران".

/انتهى/

رمز الخبر 1934945

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