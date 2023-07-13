اللواء سلامي: لايمكننا النجاح في العالم المتغير دون الوصول للموارد العلمية الحديثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم ازاحة الستار عن كتاب "سرد تطور انموذج الجامعة على النمط الاسلامي" بحضور اللوءا حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري، وحجة الإسلام عبدالله حاجي صادقي ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري، والعميد محمد رضا حسني آهنكر قائد جامعة الإمام الحسين (ع) ومجموعة من مساعدي ومسؤولي القيادة العامة للحرس الثوري وجامعة الإمام الحسين (ع).

وعلى هامش هذه المراسم، أشار اللواء حسين سلامي إلى الجامعة باعتبارها أصل التحولات في البلاد، وقال: بلورة مسيرة التطور وقطع التبعية والمصداقية والاقتدار العلمي والتقني والإنجازات الصناعية والتنمية البشرية وبناء المجتمع يبدأ البناء من الجامعة، وهذا الأمر المهم واضح في الآفاق الواسعة والطموحة في أفكار الإمام الخميني (رض) وقائد الثورة (مد ظله العالي).



وتابع اللواء سلامي: إذا كانت لبلد ما جامعات كبيرة ومتقدمة ومحفزة للفكر، فيمكنها بالتأكيد أن تكون على طريق بناء الحضارة.



ولفت القائد العام للحرس الثوري أن جامعة الإمام الحسين (ع) تعتبر القوة الدافعة الرئيسية للحضارة الإسلامية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وقال: إن المهمة المتوخاة لهذه الجامعة هي تهيئة المجالات والمسارات، لبلوغ الذروة العلمية والتغيير وتحسين المستوى العلمي للبلاد، ولهذا الغرض تم اتخاذ خطوات مواتية وتم التخطيط اللازم للأفق طويل الأجل، على الرغم من أن جزءًا من هذا المسار المشرف قد تم قطعه جيدًا حتى الآن ويمكن رؤية المنتجات والإنجازات العلمية الملموسة لهذه الجامعة وابداء الرأي حولها اليوم.



وتابغ المسؤول الإيراني: المهم في جامعة الإمام الحسين (ع) هو تشكيل العناصر القادرة في إدارة الحرس الثوري الى حد صيانة الثورة الإسلامية وتدريب القادة والمدراء والمفكرين والمتخصصين في مختلف مجالات العلوم الإنسانية، بحيث يمكن تشكيل العلوم التجريبية والتقنية في هذه الجامعة لتقدم الثورة.

وفي إشارة منه إلى التوسع في البنية التحتية لجامعة الإمام الحسين (ع) بهدف تحقيق أهداف علمية عالية، قال اللواء سلامي: توظيف أعضاء هيئة تدريس على مستوى عالٍ وجودة عالية ، وإنشاء بنية تحتية تكنولوجية ، وإنشاء حديقة للعلوم والتكنولوجيا ، وتحديد القضايا والمواضيع الأساسية للدفاع عن الثورة الإسلامية من بين الإجراءات التي تم اتخاذها، على الرغم من أن مسار النمو والتطور مستمر دائمًا.

وتابع القائد العام للحرس الثوري، نشهد ازدهار الحركات العلمية في جامعة الإمام الحسين (ع) ، وقال: أتمنى أن نشهد في المستقبل القريب ، في ظل استمرار هذه التطورات ، تحقيق أهداف وإنجازات علمية كبيرة في هذه الجامعة.

ووصف القائد العام للحرس الثوري العلم بأنه مفتاح تحقيق النجاح ، مؤكدا أنه بدون الاقتدار والازدهار والوصول إلى الموارد العلمية الحديثة والمتقدمة ، لا يمكننا أن ننجح في العالم المتغير ، وقال: بعون الله وبقدرات علمية ، نستطيع أن نحقق كل الأهداف السامية التي حددناها في النظام العظيم للثورة الإسلامية.

وختاماً، ثمن اللواء سلامي جهود قائد ومدراء وأساتذة وطلاب جامعة الإمام الحسين (ع) في دفع خارطة طريق الجامعة ، وأكد أنه لا يوجد سبيل آخر للتقدم والاستقلال والعزة، سوى أن التسلح بالعلم، وقال: نأمل أن تصبح الجامعة من خلال تحقيقها للاستراتيجيات المتصورة، رائدة التطور والحضارة الإسلامية في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وأردف القائد العام لحرس الثورة الإٍسلامية: يجب أن تكون الجامعات الأخرى أيضًا في خط الانطلاق الذي أنشأته هذه الجامعة ، ويجب أن تكون المواهب العالية لأبناء إيران الإسلامية أكثر على طريق الازدهار الوطني.

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