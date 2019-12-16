اللواء سلامي: جامعة "بقية الله" يجب إدراجها ضمن قائمة أفضل الجامعات الطبية العالمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه زار القائد العام لحرس الثورة الإيراني اللواء"حسين سلامي"، صباح اليوم، معرض رواد الخطوة الثانية للثورة الإسلامية المقام في جامعة "بقية الله" منذ يومين.

ورافق رئيس الجامعة "جلالي" اللواء "سلامي" أثناء زيارته، وأطلعه على الوثائق التي توضح ما وصلت إليه الجامعة من تطور وازدهار على الأصعدة كافة.

وتعقيباً على تلك الزيارة، كتب القائد العام لحرس الثورة الإيراني: "من المفترض أن تندرج جامعة العلوم الطبية "بقية الله (عج)" على قائمة أفضل الجامعات الطبية العالمية، وذلك لما حققته من تطور في مجال العلم والتقنيات الحديثة، وهذه أحد أهدافنا القابلة للتحقق، فإني أراقب كل عام عن كثب تلك التطورات، فعلاً بإمكاننا أن نكون من الموفقين". /انتهى/