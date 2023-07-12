إيران تستدعي سفير روسيا الاتحادية إلى وزارة الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب ما ورد في البيان الختامي للجولة السادسة من المحادثات الاستراتيجية بين وزراء خارجية روسيا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليج الفارسي بشأن الجزر الإيرانية الثلاث أبو موسى، طنب الكبرى وطنب الصغرى تم استدعى سفير الاتحاد الروسي من قبل علي رضا عنايتي المدير العام لمنطقة الخليج الفارسي في وزارة الخارجية لتقديم اعتراضات الجمهورية الإسلامية الايرانية على محتويات هذا البيان.

ودعا مساعد وزير الخارجية والمدير العام لمنطقة الخليج الفارسي بوزارة الخارجية في هذا الاجتماع إلى تصحيح موقف الاتحاد الروسي من هذه القضية، مؤكداً الانتماء الأبدي للجزر الإيرانية الثلاث أبو موسى، طنب الكبرى وطنب الصغرى لبلدنا.

ومن جانب اخر أكد السفير الروسي لدى الجمهورية الإسلامية الايرانية على احترام وحدة أراضي بلادنا وقال إنه سينقل الأمر إلى موسكو في أقرب وقت ممكن.

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