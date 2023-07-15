ميناء تشابهار نقطة تحول في التنمية الاقتصادية للمنطقة وفرصة ذهبية للهند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "رودرا غايوراف شريست"، خلال زيارته إلى ميناء تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران: إن الهدف من هذه الزيارة هو تفقد الامكانيات وتنفيذ التزام الاستثمارات السابقة.

واضاف: إن موقع تشابهار فريد من نوعه في توسيع المبادلات التجارية في المنطقة وأوراسيا وحتى أوروبا. وتابع: يمكن لأعضاء منظمة شنغهاي للتعاون الاستفادة القصوى من طاقة النقل في ميناء تشابهار.

وقال: ان ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب يمكن ان يكون بمثابة طريق آمن وفعال للبلدان غير الساحلية في آسيا الوسطى للوصول إلى المحيط الهندي ، ويجب أن نسعى جاهدين لتحقيق طاقاته الكاملة.

وتفقد سفير الهند في طهران ووفد من الصحفيين الهنود، يوم الجمعة، القدرات والإمكانيات التجارية والاقتصادية لميناء "الشهيد بهشتي" وميناء "الشهيد كلانتري" وبرج مراقبة الحركة البحرية ومحطة الركاب بميناء "الشهيد كلانتري" وحوض وقناة الوصول إلى ميناء "الشهيد بهشتي" وميناء "الشهيد كلانتري".

وزار الوفد الاعلامي الهندي ايضا شركة "نكين مكران" للبتروكيماويات وشركة الصلب والطاقات الاقتصادية لميناء تشابهار.

واستكمالاً لهذه الزيارة تم عقد اجتماع للتعرف على آفاق البناء والتقدم في المشاريع البتروكيماوية بحضور مجموعة من مديري منظمة المنطقة الحرة والبتروكيماوية. ومن المقرر ان يزور الوفد الهندي القدرات السياحية للشريط الساحلي ومرافق الإنتاج في المنطقة الحرة.

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