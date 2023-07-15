مناورات عسكرية روسية صينية في بحر اليابان

وأفادت وكالة مهر لللأنباء، انه قال المصدر: "وفقا لخطة التعاون السنوية بين القوات المسلحة في روسيا والصين، سيرسل الجيش الروسي قريبا مجموعة قوات بحرية وجوية للمشاركة في تدريبات -الشمال. التعاون 2023، التي تنظمها المنطقة الشمالية التابعة للقيادة القتالية بالجيش الصيني، في الجزء الأوسط من بحر اليابان".

وأشار المصدر إلى أن موضوع التدريبات سيكون "الحفاظ على أمن الممرات البحرية الاستراتيجية"، وهدفها هو زيادة مستوى التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة الصينية والروسية، وتعزيز القدرة على الحفاظ بشكل مشترك على السلام والاستقرار الإقليمي، وكذلك الرد على التحديات المختلفة في مجال الأمن.

ومن جانبها، قالت محطة التلفزيون المركزية الصينية، إن مجموعة من 5 سفن حربية صينية غادرت صباح اليوم ميناء مدينة تشينغداو في مقاطعة شاندونغ الشرقية وتوجهت إلى مكان تنفيذ المناورات. وتضم المجموعة المدمرتين "تشيتشيهار" و"قوييانغ"، والفرقاطتين ريتشاو و "زاوزوانج"، بالإضافة إلى سفينة الإمداد "تايهو".

يشار إلى أن روسيا والصين تجريان تدريبات عسكرية مشتركة بشكل دوري.

المصدر: نوفوستي

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