 قائد الجيش الباكستاني  يلتقي برئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى الجنرال عاصم منير، صباح اليوم السبت، اللواء محمد باقري وتباحث معه بشأن القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وبحسب هذا التقرير ، فقد عقد هذا الاجتماع بهدف زيادة التفاعلات الثنائية من أجل تطوير التعاون العسكري والتعليمي والدفاعي والأمني.

وفي هذا اللقاء اعتبر اللواء باقري، الخلفية التاريخية للدولتين الجارتين، إيران وباكستان، بأنها أساس لتوسيع العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات.

كما أشار إلى أهمية تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين، مؤكدا على زيادة التفاعلات التعليمية والدفاعية والأمنية المشتركة بين طهران وإسلام أباد على المستوى الإقليمي.

يذكر انه بعد لقائه مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لبلادنا، سيلتقي قائد الجيش الباكستاني بمسؤولين آخرين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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