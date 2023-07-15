رئيسي يؤكد على تنفيذ سياسات داعمة للأسرة الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في رسالة وجهها رئيسي الیوم السبت لحفل تكريم المتقاعدين وأسر مركز العلاقات الشعبية بديوان الرئاسة، تلتها نائبة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة إنسية خزعلي.

واكد رئيس الجمهورية على أن الأسرة هي الدعامة الأساسية لكل مجتمع ونقطة انطلاق الحياة الاجتماعية للإنسان وقال: إن ترسيخ هذا البناء المقدس على أساس القيم الإسلامية سوف يرسم آفاقا واضحة عن أفق تنمية المجتمع.

وشدد على أن الدين الإسلامي ، كمدرسة بناء البشرية تشمل الجوانب الفردية والاجتماعية للبشر ، له نظرة خاصة إلى هذه المؤسسة الاجتماعية. ومن وجهة نظر إسلامنا الغالي ، الأسرة هي إحدى المؤسسات الأساسية للوجود والبنى الأساسية للمجتمع ، ويتشكل المجتمع المنشود في ظل الأسرة المتوخاة.

وذكّر آية الله رئيسي في هذه الرسالة انه وعلى عكس العالم الغربي الذي يواجه أزمة الانهيار الأسري اليوم ، من وجهة نظر دينية، لا يوجد بناء أكثر قداسة وشعبية من بناء الأسرة. عائلة تتشابك مع المحبة والتضحية والتسامح وتؤسس تبلور الإيثار في ضوء محبة الله في المجتمع.

وأوضح رئيس الجمهورية أن ذروة هذا الرأي تجلى في كلام قائد الثورة قائلا: من وجهة نظر الحضارة الإسلامية يرسم سماحته للمجتمع نموذجًا قرآنيًا طبيعيًا ، ويعتبر ذلك بانه الاساس للجيل المؤمن والصالح والعفيف وركيزة التقدم.

وصرح آية الله رئيسي أنه من أجل الحفاظ على هذا المعقل والحفاظ على استقراره وقوته ، يجب على جميع الأفراد والجماعات من الناس والمنظمات الحكومية القيام بدورهم في نمو المجتمع وحيويته.

وقال: نحن على يقين من أن السلوكيات والمعتقدات التي تتمحور حول الأسرة تلعب دورًا بارزًا في تعزيز نمط الحياة الإسلامية الإيرانية.

/انتهى/