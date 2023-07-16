  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٨:٢٦ ص

الامين العام لحزب الله يبعث رسالة شكر الى قائد الثورة الاسلامية الإيرانية

الامين العام لحزب الله يبعث رسالة شكر الى قائد الثورة الاسلامية الإيرانية

بعث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي رسالة عبَّر له فيها عن الشكر والامتنان لمواساة سماحته وتعزيته الكريمة برحيل العلامة المجاهد الشيخ عفيف النابلسي ولتفقده الأبوي والعطوف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أبلغ السيد نصر الله سماحة الامام الخامنئي شكر ومحبة عائلة الفقيد العزيز وجميع محبيه ومريديه، سائلاً الله تعالى أن يمدَّ في عمر سماحته و يُعزَّ به دينَهُ وعبادَه المؤمنين والمجاهدين وينتصر به لجميع المظلومين في العالم.

وكان السيد نصرالله تلقى رسالة من الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئـيـسـي قدَّم فيها التعازي بوفاة العلامة النابلسي، داعيا الله تعالى أن يتغمَّده بواسع الرحمة والرضوان والجوار مع الصالحين.

يذكر ان العلامة المجاهد الشيخ عفيف النابلسي الذي كان من الوجوه العلمائية البارزة في لبنان ومن الانصار البارزين للمقاومة الاسلامية ضد الكيان الصهيوني، قد لبى نداء ربه يوم الجمعة الماضية والتحق بالرفيق الأعلى بعد معاناة مع المرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1935016

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات