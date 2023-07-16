الامين العام لحزب الله يبعث رسالة شكر الى قائد الثورة الاسلامية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أبلغ السيد نصر الله سماحة الامام الخامنئي شكر ومحبة عائلة الفقيد العزيز وجميع محبيه ومريديه، سائلاً الله تعالى أن يمدَّ في عمر سماحته و يُعزَّ به دينَهُ وعبادَه المؤمنين والمجاهدين وينتصر به لجميع المظلومين في العالم.

وكان السيد نصرالله تلقى رسالة من الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئـيـسـي قدَّم فيها التعازي بوفاة العلامة النابلسي، داعيا الله تعالى أن يتغمَّده بواسع الرحمة والرضوان والجوار مع الصالحين.

يذكر ان العلامة المجاهد الشيخ عفيف النابلسي الذي كان من الوجوه العلمائية البارزة في لبنان ومن الانصار البارزين للمقاومة الاسلامية ضد الكيان الصهيوني، قد لبى نداء ربه يوم الجمعة الماضية والتحق بالرفيق الأعلى بعد معاناة مع المرض.

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