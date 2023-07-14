قائد الثورة الإسلامية يعزي الأمين العام لحزب الله برحيل الشيخ عفيف النابلسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أرسل آية الله السيد علي الخامنئي رسالة إلى السيد حسن نصر الله، عبر فيها عن تعازيه بوفاة العالم المجاهد حجة الإسلام والمسلمين الشيخ عفيف النابلسي.

وفيما يلي نص رسالة سماحة قائد الثورة:

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي العزيز، سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصرالله دام عزه

أقدم التعازي برحيل العالم المجاهد سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ عفيف النابلسي إلى أسرته العزيزة وجميع مجاهدي لبنان وفلسطين وأدعو الله أن يرحمه ويغفر له وأسأل الله لكم بالصحة والنجاح والمزيد من الكرامة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السيد علي الخامنئي

2023/14/7

يذكر ان العلامة المجاهد الشيخ عفيف النابلسي الذي كان من الوجوه العلمائية البارزة في لبنان ومن الانصار البارزين للمقاومة الاسلامية ضد الكيان الصهيوني، وقد لبى نداء ربه والتحق بالرفيق الأعلى بعد معاناة مع المرض.

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