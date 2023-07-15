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١٥‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١٠:١٤ ص

الرئيس الإيراني يعزي بوفاة الشيخ عفيف النابلسي

الرئيس الإيراني يعزي بوفاة الشيخ عفيف النابلسي

عزى الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والمقاومين الشجعان في جبهة المقاومة الإسلامية برحيل المجاهد الشيخ عفيف النابلسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في نص رسالة رئيس الجمهورية كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أقدم التعازي بوفاة العلامة الفقيه حجة الإسلام والمسلمين الشيخ عفيف النابلسي، لسماحتكم ولجميع الانصار الشجعان لهذا المجاهد في جبهة المقاومة الإسلامية، وخاصة اسرته الكريمة، داعيا الباري تعالى للفقيد الرحمة والرضوان والجوار مع الصالحي ، ولذويه الصبر والاجر، ولكم دوام الصحة والتوفيق.

الرئيس الاير اني السيد ابراهيم رئيسي

يذكر ان العلامة المجاهد الشيخ عفيف النابلسي الذي كان من الشخصيات العلمائية البارزة في لبنان ومن الانصار البارزين للمقاومة الاسلامية ضد الكيان الصهيوني، قد لبى نداء ربه يوم امس والتحق بالرفيق الأعلى بعد معاناة مع المرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1934986

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