امين العاصمة طهران يلتقي السيد الحكيم في بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى امين العاصمة طهران، علي رضا زاكاني، في سياق زيارته إلى العراق، برئيس تيار الحكمة العراقي السيد عمار الحكيم .

واشار امين العامصة طهران في هذا الاجتماع ، إلى المحادثات التي أجراها مع امين العاصمة بغداد ووصف هذه المفاوضات بأنها بناءة وأضاف: نأمل أن تجلب مثل هذه التفاعلات والتعاون رضا مواطني البلدين.

وبدوره لفت السيد عمار الحكيم الى أن قطاع الشباب في العراق قد وفروا اليوم طاقة قيمة للاستثمار ، وثمن اجراءات امين العاصمة طهران لتقديم الخدمة خلال مراسم الأربعين الحسيني.

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