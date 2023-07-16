  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٧:٣٦ م

امين العاصمة طهران يلتقي السيد الحكيم في بغداد

امين العاصمة طهران يلتقي السيد الحكيم في بغداد

التقى امين العاصمة طهران علي رضا زاكاني ، في سياق زيارته إلى العراق ، برئيس تيار الحكمة العراقي السيد عمار الحكيم .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى امين العاصمة طهران، علي رضا زاكاني، في سياق زيارته إلى العراق، برئيس تيار الحكمة العراقي السيد عمار الحكيم .

واشار امين العامصة طهران في هذا الاجتماع ، إلى المحادثات التي أجراها مع امين العاصمة بغداد ووصف هذه المفاوضات بأنها بناءة وأضاف: نأمل أن تجلب مثل هذه التفاعلات والتعاون رضا مواطني البلدين.

وبدوره لفت السيد عمار الحكيم الى أن قطاع الشباب في العراق قد وفروا اليوم طاقة قيمة للاستثمار ، وثمن اجراءات امين العاصمة طهران لتقديم الخدمة خلال مراسم الأربعين الحسيني.

/انتهى/

رمز الخبر 1935046

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات