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٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٤:٠٠ م

الشيخ حمودي لمستشار الرئيس الايراني: ضرورة مواجهة السياسات التي تستهدف القيم

الشيخ حمودي لمستشار الرئيس الايراني: ضرورة مواجهة السياسات التي تستهدف القيم

استقبل الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الاسلامي العراقي الشيخ محمد أبو القاسمي، عضو مجلس الخبراء ومستشار الرئيس الايراني لشؤون العلماء والحوزات العلمية، وبحثا التطورات الدولية وتحديات المرحلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد الشيخ أبو القاسمي خلال اللقاء بحسب بيان بالمجلس الأعلى وتاريخه الحافل بالتضحيات، ودوره في إرساء النظام الجديد، فضلا عن دور قيادته في حفظ وحدة الإطار التنسيقي، منوها الى أن للمجلس خصوصية يتفرد بها.

من جهته، دعا الشيخ حمودي العلماء باختلاف اديانهم إلى الانفتاح على بعضهم وتعزيز دورهم في مجتمعاتهم من أجل مواجهة السياسات التي تستهدف العقائد والقيم النبيلة والاخلاقيات الفاضلة.

وأعرب الشيخ حمودي عن شكره لرئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية على مبادرته وحرصه على تمتين اواصر العلاقات بين البلدين والشعبين، مؤكدا على أهمية ذلك في تعزيز سلام واستقرار المنطقة وخدمة شعوبها.

/انتهى/

رمز الخبر 1935301

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