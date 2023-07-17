سفيرا ايران وروسيا في العراق يبحثان آخر المستجدات الإقليمية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استضاف سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد اليوم الاثنين السفير الروسي لدى العراق البروس كوتراشيف.

والتقى محمد كاظم آل صادق ، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى العراق ، بالسفير الروسي إلبروس كوتراشيف ، في مقر السفارة الإيرانية ببغداد يوم الاثنين .

وبحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية ورحبا بجهود حكومة شياع السوداني في سياق خدمة الشعب وتطوير البنية التحتية الاقتصادية في العراق.

وفي إشارة إلى التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين إيران وروسيا ، قال آل صادق: ان المتوقع أن تحترم قضية وحدة الأراضي الايرانية، بما في ذلك الجزر الإيرانية الثلاث ، من قبل جميع الحكومات ، وخاصة الدول الصديقة ، باعتبارها الخط الأحمر لجمهورية ايران الاسلامية.

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