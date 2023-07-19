وصول وزير العدل الايراني الی دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير العدل الايراني أمين حسين رحيمي الى دمشق مساء الثلاثاء تلبية لدعوة من نظيره السوري أحمد عوض السيد بهدف تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين ، لا سيما في مجال القضاء.

وقال رحيمي ، في تصريح له فور وصوله إلى دمشق ، إن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا يجب تطويرها بشكل استراتيجي وعلى جميع المستويات.

وأضاف ، أن شعبي البلدين كان لهما زمام المبادرة دائمًا في مقارعة الاستكبار ، وفي الحرب السورية كانت إيران مع سوريا حكومة وشعبا ومتضامنة معها.

من جانبه رحب وزير العدل السوري ، بنظيره الإيراني ، وصرح إن العلاقات بين البلدين تتقدم ويجب أن يكون هناك تطور في المجال القضائي أيضًا.

ويتضمن برنامج زيارة وزير العدل الايراني الى سوريا اللقاء مع رئيس مجلس الشعب ، وزيري العدل والخارجية ، وتوقيع مذكرة قانونية وقضائية ، ولقاء الإيرانيين المقيمين.

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