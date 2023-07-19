العميد أشتياني: لدى دول أمريكا اللاتينية رغبة كبيرة في التواصل مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، العميد أشتياني، صباح اليوم (الأربعاء) على هامش اجتماع وفد الحكومة بخصوص زيارة وزير الدفاع البوليفي: ان وزارة الخارجية هي المسؤولة عن العلاقات الدولية، كما أن وزارة الدفاع تتولى أيضاً المسؤوليات في هذا الاتجاه.

وأضاف: دول أمريكا اللاتينية لها أهمية خاصة، والسبب في ذلك أن دول محور المقاومة والدول المستقلة التي تسير على طريق محاربة الهيمنة الأمريكية والأحادية ستكون دائما في معرض اهتمام الدول الاخرى.

وقال وزير الدفاع: نحن نحاول دعم هذه الدول بشتى الطرق، وخاصة دول أمريكا اللاتينية، حيث شهدنا مؤخرا زيارة رئيس بلادنا لتلك الدول، دول تلك المنطقة لديها رغبة كبيرة في التواصل والتفاعل مع إيران، وقد تصرفنا أيضاً بطريقة مرضية في هذا المجال.

وقال العميد أشتياني: إن صدق إيران وقوتها في الأبعاد الدولية ووجودها في مختلف المناطق وقوة إيران الإقليمية تظهر أن الدول الأخرى لديها رغبة كبيرة في إقامة علاقات مع إيران.

وبخصوص صادرات إيران للطائرات المسيرة، قال: بالنظر إلى أننا لدينا قوة كبيرة في مجال المسيرات في العالم وبالنظر إلى الدور المهم للمسيرات في المجالات القتالية والاستطلاعية والزراعية والصناعية، فإن دول مختلفة تتطلع إلى تحسين قدراتها الدفاعية وتتقدم لشراء هذا المسيرات.

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