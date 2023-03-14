سيئول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية إنها رصدت عملية الإطلاق في منطقة جانغ يون في إقليم هوانغ هيه الجنوبي في الفترة من الساعة 7:41 صباحا إلى 7:51 صباحا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأكدت في بيان للصحفيين أن "جيشنا يحافظ على الجاهزية الكاملة بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة مع تعزيز المراقبة والحذر."

وقالت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ في البنتاغون إن الولايات المتحدة لا ترى في هذا الحادث تهديدا فوريا لها أو لحلفائها، مشيرة إلى أنه "يسلط الضوء على الطبيعة المزعزعة للاستقرار لأسلحة الدمار الشامل غير المشروعة في كوريا الشمالية وبرامجها الصواريخ الباليستية".

من جانبها، أعلنت الحكومة اليابانية أنها لم تسجل مرور صاروخين باليستيين أطلقتهما كوريا الشمالية اليوم فوق منطقتها الاقتصادية الحصرية، بينما ذكرت وكالة "كيودو" في وقت سابق أن الصاروخين سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان.

وجاءت عملية الإطلاق هذه بعد يومين من إطلاق بيونغ يانغ ما يعتقد أنه صاروخ كروز من غواصة من منطقة سينبو الأحد الماضي، في احتجاج واضح على التدريبات العسكرية المشتركة والدورية بين سيئول وواشنطن "درع الحرية" التي انطلقت الاثنين وتستمر حتى 23 مارس دون انقطاع.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي تطلق بيونغ يانغ فيها صاروخا باليستيا هذا العام بعد آخر إطلاق لها لـ 6 صواريخ باليستية قصيرة المدى في منطقة نامبو يوم 9 مارس.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الأحد إن اجتماع اللجنة العسكرية لحزب العمال الحاكم الذي ترأسه زعيم البلاد كيم جونغ أون، أقر اتخاذ "إجراءات هجومية عملية حاسمة للاستفادة منها كردع للحرب".

المصدر: وكالات

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