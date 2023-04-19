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١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٧:٠٢ م

عبداللهيان يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات مع نيوزلندا في مجال الاستخدام المتبادل للتقنيات الحديثة

عبداللهيان يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات مع نيوزلندا في مجال الاستخدام المتبادل للتقنيات الحديثة

بحث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان مع سفير إيران الجديد لدى نيوزيلندا، العلاقات بين البلدين وأهم جوانب التعاون الثنائي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى سفير إيران الجديد لدى نيوزيلندا بوزير الخارجية عشية مغادرته الى مقر عمله وبحث حول العلاقات بين البلدين وأهم جوانب التعاون الثنائي.

وفي إشارة إلى التاريخ الجيد للعلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونيوزيلندا، أكد حسين أمير عبداللهيان ، على الحاجة إلى توسيع العلاقات في مجال الاستخدام المتبادل للتقنيات الحديثة بهدف ضمان الأمن الغذائي، فضلا عن استخدام الدبلوماسية النشطة لإقامة علاقات مباشرة وشفافة في المجالات السياسية والدولية والثقافية.

السفير رضا نظر آهاري، تولى سابقا منصب مستشار وزير الخارجية لدول أمريكا اللاتينية وأيضا سفير إيران لدى اليابان وفنلندا.

/انتهى/

رمز الخبر 1932486

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