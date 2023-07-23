أمير عبداللهيان: على دول المنطقة ضمان أمن المنطقة دون تدخل أجنبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أدان وزير خارجية بلادنا، حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان بشدة الإهانات للقرآن الكريم في السويد والدنمارك، وطالب بعقد اجتماع عاجل لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

واعتبر وزير خارجية بلادنا إهانة القرآن الكريم سببا في إيذاء مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم وأكد على ضرورة التعامل بجدية مع مرتكبي هذه الإهانة.

كما أشار أمير عبد اللهيان إلى رحلته الأخيرة إلى الإمارات والاجتماعات والمفاوضات الجيدة والمثمرة مع كبار المسؤولين في هذه الدولة، ونوه بتبني الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة.

واعتبر رئيس دبلوماسية بلادنا أن أمن منطقة الخليج الفارسي مهم للجمهورية الإسلامية الايرانية وصرح بأن دول المنطقة يمكنها ضمان أمن المنطقة دون تدخل أجنبي.

كما أدان عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات بشدة الإساءة إلى الكتب المقدسة والأديان والمعتقدات الدينية، ورحب باقتراح وزير خارجية دولتنا بعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وفي إشارة إلى الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين، قيم وزير خارجية دولة الإمارات الزيارة الأخيرة التي قام بها أمير عبد اللهيان إلى الإمارات بأنها رحلة مهمة للغاية، ودعا إلى تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات.

وأكد الشيخ عبدالله اهتمام دولة الإمارات بحل مشاكل الإيرانيين المقيمين في الإمارات وحل مشاكل المدارس والمستشفيات في إطار الأنظمة القائمة.

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