أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني یتسلم رسالة من رئيس وزراء قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الدولة بوزارة خارجية قطر محمد بن عبد العزيز الخليفي التقى قبل ظهر اليوم الأحد، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي أكبر أحمديان، وبحث معه العلاقات الثنائية والإقليمية.

وأكد الجانبان في هذا اللقاء على زيادة مستوى التعاون بين البلدين في كافة المجالات وخاصة المجال التجاري والتجاري والقيام بأنشطة مشتركة في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية في إطار خطة وجدول زمني محدد وتذليل العقبات القائمة.

بدوره هنأ وزير الدولة بوزارة خارجية قطر محمد بن عبد العزيز الخليفي، أحمديان على تعيينه أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسلم رسالة خطية من رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي.

ووصل وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز الخليفي إلى طهران اليوم الأحد لإجراء مباحثات مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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