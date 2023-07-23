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٢٣‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٦:٥٣ م

أمير قطر يبعث رسالة إلى الرئيس الإيراني

أمير قطر يبعث رسالة إلى الرئيس الإيراني

تسلم وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اليوم الاحد رسالة أمير قطر إلى رئيسي نقلها وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد عبد العزيز الخليفي ، الذي يزور طهران ، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، حسين أميرعبد اللهيان ، في مبنى وزارة الخارجية وعقد معه جولة من المباحثات.

وسلم الخليفي خلال لقائه وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسالة أمير دولة قطر يدعو فيها الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي لزيارة الدوحة.

كما التقى وزير الدولة القطري محمد عبد العزيز الخليفي ، في وقت سابق اليوم ، بالمساعد السياسي لوزارة الخارجية علي باقري ، وبحث العلاقات الثنائية ، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1935244

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