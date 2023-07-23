أمير قطر يبعث رسالة إلى الرئيس الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد عبد العزيز الخليفي ، الذي يزور طهران ، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، حسين أميرعبد اللهيان ، في مبنى وزارة الخارجية وعقد معه جولة من المباحثات.

وسلم الخليفي خلال لقائه وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسالة أمير دولة قطر يدعو فيها الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي لزيارة الدوحة.

كما التقى وزير الدولة القطري محمد عبد العزيز الخليفي ، في وقت سابق اليوم ، بالمساعد السياسي لوزارة الخارجية علي باقري ، وبحث العلاقات الثنائية ، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

/انتهى/