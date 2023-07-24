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٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٥:٤٣ م

خلال استقباله وزير خارجية أرمينيا؛

رئيسي: إيران تدعم وحدة أراضي جميع دول المنطقة

رئيسي: إيران تدعم وحدة أراضي جميع دول المنطقة

أكد الرئيس الإيراني، السيد إبراهيم رئيسي، على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لوحدة أراضي جميع دول المنطقة بما فيها جمهورية أرمينيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الجمهورية خلال استقباله وزير خارجية جمهورية أرمينيا، أرارات ميرزويان: "إن إيران تدعم سيادة وسلامة أراضي جميع دول المنطقة".

وشدد السيد إبراهيم رئيسي على ضرورة حل القضايا الإقليمية من قبل دول المنطقة نفسها، وقال: "التدخل الأجنبي لا يؤدي إلا إلى تعقيد القضايا".

وأكد ان الجمهورية الإسلامية تدعم محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان، معربا عن أمله لأن تؤدي هذه المحادثات إلى إرساء وتعزيز السلام والأمن والهدوء قدر الإمكان في المنطقة.

وان وزير خارجية جمهورية أرمينيا الذي وصل طهران صباح اليوم الإثنين، التقى قبل ذلك بوزير خارجية بلادنا حسين اميرعبداللهيان، واعتبر من خلال هذا اللقاء، ان العلاقات التاريخية الغنية مع الدولة الشقيقة والصديقة إيران مهمة بالنسبة لجمهورية أرمينيا ولطالما كانت إيران وستظل صديقة فريدة بالنسبة لها، خاصة في التغلب على التحديات القائمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1935276

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