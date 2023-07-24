رئيسي: إيران تدعم وحدة أراضي جميع دول المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الجمهورية خلال استقباله وزير خارجية جمهورية أرمينيا، أرارات ميرزويان: "إن إيران تدعم سيادة وسلامة أراضي جميع دول المنطقة".

وشدد السيد إبراهيم رئيسي على ضرورة حل القضايا الإقليمية من قبل دول المنطقة نفسها، وقال: "التدخل الأجنبي لا يؤدي إلا إلى تعقيد القضايا".

وأكد ان الجمهورية الإسلامية تدعم محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان، معربا عن أمله لأن تؤدي هذه المحادثات إلى إرساء وتعزيز السلام والأمن والهدوء قدر الإمكان في المنطقة.

وان وزير خارجية جمهورية أرمينيا الذي وصل طهران صباح اليوم الإثنين، التقى قبل ذلك بوزير خارجية بلادنا حسين اميرعبداللهيان، واعتبر من خلال هذا اللقاء، ان العلاقات التاريخية الغنية مع الدولة الشقيقة والصديقة إيران مهمة بالنسبة لجمهورية أرمينيا ولطالما كانت إيران وستظل صديقة فريدة بالنسبة لها، خاصة في التغلب على التحديات القائمة.

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