أمير عبد اللهيان يناقش مع رئيس برلمان جمهورية صربيا اخر تطورات العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير خارجية بلادنا أمير عبد اللهيان ورئيس برلمان جمهورية صربيا فلاديمير أورليش في اجتماع في وزارة الخارجية الايرانية وجهات النظر حول الموضوعات التي تهم البلدين في مجال التعاون الثنائي، وخاصة الدبلوماسية البرلمانية.

ووصف وزير خارجية بلادنا حضور رئيس برلمان صربيا والوفد المرافق له بأنه مهم لتعزيز التعاون بين البلدين.

وقام أمير عبد اللهيان بتقييم إيجابي لتطور العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وأعرب عن أمله في أن يستمر تبادل الوفود رفيعة المستوى بين البلدين لتوسيع التعاون قدر الإمكان.

كما اعتبر وزير خارجية بلادنا، في هذا الاجتماع، إهانة القرآن الكريم في السويد والدنمارك سببًا لإيذاء مشاعر ملياري مسلم في العالم، وأضاف: إننا ندين إهانة الكتب المقدسة ونعتقد أنه لا يجوز إهانة المقدسات لدى المسلمين وأتباع الديانات السماوية بحجة حرية التعبير.

في هذا الاجتماع، أعرب رئيس برلمان جمهورية صربيا، فلاديمير أورليش، عن تقديره للسياسة المبدئية لجمهورية إيران الإسلامية في دعم وحدة أراضي بلاده وسيادتها الوطنية.

وأثناء تقييمه بشكل إيجابي للتعاون بين برلماني البلدين، قال: نظرًا لأهمية العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية، تعتبر مجموعة الصداقة البرلمانية مع جمهورية إيران الإسلامية في البرلمان الصربي واحدة من أكثر مجموعات الصداقة عددًا.

وكان أبو الفضل عموئي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للمجلس الشورى الإسلامي، حاضرًا أيضًا في هذا الاجتماع.

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