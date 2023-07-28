الرئيس الأرميني يؤكد على أهمية العلاقات الودية مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ انه أكد الرئيس الأرميني، خلال استقباله السفير الإيراني الجديد، على أهمية العلاقات الودية مع ايران بالنسبة لأرمينيا طوال العقود الـ 3 الماضية، معربا عن ثقته بأن الفترة الراهنة ستشهد مزيدا من تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية.

وبدوره، قال السفير الايراني في هذا اللقاء: "ان للعلاقات الايرانية الأرمينية جذور تاريخية عميقة وهناك امكانيات كبيرة متوفرة لتطوير العلاقات".

وشدد الجانبان ايضا على الاحترام والثقة التي تسود العلاقات بين البلدين واعتبرا بأن تعزيز هذه العلاقات له تأثير على السلام والاستقرار في المنطقة، كما ناقشا فرص تمتين العلاقات وخاصة في مجال الطاقة ومشاريع البنى التحتية والتعاون التكنولوجي.

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