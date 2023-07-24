أمير عبداللهيان: نظرة ايران للقوقاز تقوم على اساس السلام والتعاون دون تدخل خارجي

وافادت وكالة مهر للأنباء ، انه بعد زيارة وزير خارجية جمهورية أرمينيا إلى طهران ، نشر وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان ، منشورا على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي وكتب: اليوم استضفت السيد أرارات ميرزويان ، زميلي من جمهورية أرمينيا.

وأضاف: لقد اتفقنا على تعميق التعاون ودرسنا آفاق التبادل التجاري الثنائي عند 3 مليارات دولار.

وأكد وزير الخارجية الايراني: نظرة إيران إلى القوقاز تقوم على أساس السلام والتعاون دون تدخل خارجي. لذلك نرحب بتقدم المحادثات بين أذربيجان وأرمينيا.

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