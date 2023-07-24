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٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١٠:١٣ م

أمير عبداللهيان: نظرة ايران للقوقاز تقوم على اساس السلام والتعاون دون تدخل خارجي

أمير عبداللهيان: نظرة ايران للقوقاز تقوم على اساس السلام والتعاون دون تدخل خارجي

اكد وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان في اشارة إلى لقاءه مع نظيره الأرمني ان نظرة إيران إلى القوقاز تقوم على السلام والتعاون دون تدخل خارجي.

وافادت وكالة مهر للأنباء ، انه بعد زيارة وزير خارجية جمهورية أرمينيا إلى طهران ، نشر وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان ، منشورا على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي وكتب: اليوم استضفت السيد أرارات ميرزويان ، زميلي من جمهورية أرمينيا.

وأضاف: لقد اتفقنا على تعميق التعاون ودرسنا آفاق التبادل التجاري الثنائي عند 3 مليارات دولار.

وأكد وزير الخارجية الايراني: نظرة إيران إلى القوقاز تقوم على أساس السلام والتعاون دون تدخل خارجي. لذلك نرحب بتقدم المحادثات بين أذربيجان وأرمينيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1935285

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