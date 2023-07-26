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٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٥:٣٦ م

العراق.. إیرادات النفط تسجل أکثر من ۷ ملیارات دولار فی شهر واحد

العراق.. إیرادات النفط تسجل أکثر من ۷ ملیارات دولار فی شهر واحد

وبحسب الإحصائیات الصادرة من شرکة تسویق النفط العراقیة "سومـو"، بلغت کمیة الصادرات من النفط الخام ۱۰۰ ملیون و ۵۹ ألفا و ۵۲ برمیلا، بإیرادات بلغت ۷ ملیارات و ۱۷۹ ملیونا و ۷۶۰ ألف دولار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اشارت الإحصائیات إلى أن مجموع الکمیات المصدرة من النفط الخام لشهر یونیو الماضی من الحقول النفطیة فی وسط وجنوب العراق، بلغت ۹۸ ملیونا و ۷۲۵ ألفا و ۶۲۰ برمیلا، فیما کانت الکمیات المحملة من المستودعات إلى الأردن ۲۹۹ ألفا و ۴۴۵ برمیلا، مشیرة إلى أن معدل سعر البرمیل الواحد بلغ ۷۱.۷۵۵ دولار.

وأوضحت أن الکمیات المصدرة تم تحمیل‌ها من قبل ۳۳ شرکة عالمیة من جنسیات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبیر والعوامات الأحادیة على الخلیج ومن میناء جیهان الترکی على البحر المتوسط ومستودع کرکوک الحدیث بالشاحنات الحوضیة.

/انتهى/

رمز الخبر 1935340

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