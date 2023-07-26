العراق.. إیرادات النفط تسجل أکثر من ۷ ملیارات دولار فی شهر واحد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اشارت الإحصائیات إلى أن مجموع الکمیات المصدرة من النفط الخام لشهر یونیو الماضی من الحقول النفطیة فی وسط وجنوب العراق، بلغت ۹۸ ملیونا و ۷۲۵ ألفا و ۶۲۰ برمیلا، فیما کانت الکمیات المحملة من المستودعات إلى الأردن ۲۹۹ ألفا و ۴۴۵ برمیلا، مشیرة إلى أن معدل سعر البرمیل الواحد بلغ ۷۱.۷۵۵ دولار.

وأوضحت أن الکمیات المصدرة تم تحمیل‌ها من قبل ۳۳ شرکة عالمیة من جنسیات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبیر والعوامات الأحادیة على الخلیج ومن میناء جیهان الترکی على البحر المتوسط ومستودع کرکوک الحدیث بالشاحنات الحوضیة.

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