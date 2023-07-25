جنوب إفريقيا تؤكد دعمها طلب إيران للانضمام إلى بريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى علي أكبر أحمديان ، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ، الذي يزور جنوب إفريقيا للمشاركة في اجتماع أمناء ومستشاري الأمن القومي للدول الأعضاء في بريكس والأصدقاء ، اليوم الثلاثاء بوزيرة رئاسة جنوب إفريقيا ، خومبودزو وانتشوني ، وبحثا سبل توسيع العلاقات بين البلدين اكثر فاكثر.

ونقل أحمديان في هذا الاجتماع ، تحيات الرئيس الإيراني الحارة والودية إلى رئيس جنوب إفريقيا "رامافوز" ، وذكّر بالاحترام الخاص الذي يكنه شعب وحكومة جمهورية إيران الإسلامية لنيلسون مانديلا باعتباره رمز محاربة التمييز العنصري.

وأشار أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي ، إلى المواقف المشتركة لإيران وجنوب إفريقيا بشأن التطورات في منطقة الشرق الأوسط ، مؤكدا على توسيع التعاون بين البلدين في جميع المجالات ، وخاصة مكافحة الإرهاب والتطرف.

وذكر أن الولايات المتحدة حافظت على نظام الفصل العنصري من خلال تبني سياسة أحادية الجانب وفرض عقوبات قاسية ووصف تفاعل وتعاون الدول المستقلة حتميا للتعامل مع هذه العملية الخطيرة التي تنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان.

ووصف أحمديان عقد الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة بين إيران وجنوب إفريقيا في المستقبل القريب بأنه خطوة إيجابية لتنمية العلاقات بين البلدين ، وأعرب عن أمله في أن تتسع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية في ظل زيارة رئيس جنوب إفريقيا لإيران.