شهيد وإصابتان خلال اقتحام الاحتلال لمخيم العين بنابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نور البسيوني بعد إصابته في القدم برصاص الاحتلال في مخيم العين في نابلس ونفاذ ذخيرته خلال مقاومته لقوات الاحتلال .

وحاصرت قوات الاحتلال أحد المنازل في مخيم العين بنابلس، وطالبت أحد الشبان بتسليم نفسه بعد محاصرة منزله، وسط تهديدات بتفجير المنزل.

وقال الهلال الأحمر: إن مواطناً قد أصيب بجراح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم العين بنايلس، بالإضافة إلى إصابة سيدة في المكان.

وقالت سرايا سرايا القدس - كتيبة نابلس : إن المجاهدين اكتشفوا أمر قوة خاصة في مخيم العين واستهدفوهم بصليات كثيفة من الرصاص.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مخيم العين بالتزامن مع محاصرة أحد المنازل.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال تمنع طواقم الاسعاف من التقدم نحو مخيم العين، وتفرضاً حصارا على المنطقة ووتنشر قناصتها على أسطح المنازل.

وزعم الاحتلال اعتقال المطارد المحاصر في مخيم العين بنابلس، قبل انسحابه من المخيم .

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