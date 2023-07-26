العراق يجدد إدانته لحرق وتدنيس القرآن الكريم والعلم العراقيّ في الدنمارك

شدد وزير الخارجية العراقی فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، على منع تكرار الأفعال المسيئة إلى الإسلام والقرآن الكريم، فيما أكد وزير الخارجيَّة الدنماركيّ لارس لوكه راسموسن رفض حكومة بلاده الأعمال المعاديَّة للإسلام.