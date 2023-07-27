حماس: سيف القدس لن يُغمد في ظل استمرار اقتحامات المستوطنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "حمادة" أكد خلال وقفة تضامنية لحركة حماس نصرةً لمدينة القدس ورفضًا لاقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى على أن الاقتحامات استفزاز لمشاعر شعوب أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، واستهتار من الاحتلال بالمنظومة العربية الرسمية والشعبية.

ودعا حمادة "أمتنا العربية والإسلامية للاستجابة إلى واجب الاستنفار نصرة للمسجد الأقصى والقدس، ولتكن الجمعة القادمة جمعة غضب وخروج إلى الشوارع لرفع الصوت بالاستعداد للدفاع عن الأقصى".

وطالب حمادة بوقف ما أسماه "الحالة الهزيلة من اندفاع نحو تطبيع للعلاقات مع مجرم يدنس القدس ويقتل كل ما هو فلسطيني".

اقتحام الأقصى تصعيد خطير للحرب الدينية

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الاقتحامات الواسعة والمستمرة من صباح اليوم من المستوطنيين ووزاء في حكومة العدو الصهيوني، تصعيد خطير للحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأوضح قاسم في تصريح صحفي، أن "هذه الاقتحامات استفزاز لمشاعر كل شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية ولاحرار العالم، واستهتار من الاحتلال بالمنظومة العربية الرسمية والشعبية".

وأضاف قاسم، "شعبنا سيدافع عن هوية المسجد الأقصى المبارك ويحافظ على إسلاميته وعروبته مهما بلغت التضحيات ، فالأقصى كان دائماً مفجر الثورات والانتفاضات".

وتابع "شعبنا لن يسمح للعدو الصهيوني بتمرير مخططاته في المسجد الأقصى، وكل شواهد التاريخ تؤكد أن شعبنا الباسل لا يمرر جرائم الاحتلال بحق مقدساته".

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